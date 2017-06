Agnietenplas nog steeds niet jeukvrij

Zwemmen zit er voorlopig nog niet in voor bezoekers van de Agnietenplas in Zwolle. Er wordt nog steeds gewaarschuwd voor 'zwemmersjeuk', een verzamelnaam voor huiduitslag na het zwemmen in 'besmet' water.

Wat de oorzaak daarvan is is nog steeds niet duidelijk laat het Waterschap Drents Overijsselse Delta weten. ,,We houden het op zwemmersjeuk, omdat er geen reden is om aan te nemen dat het iets anders is", aldus Herald van Gerner van het waterschap. Een oplossing is vooralsnog niet in zicht. ,,We hebben volgende week overleg met de Provincie Overijssel als eigenaar van het zwemwater en de Rova als beheerder van de plas. Dan bespreken we hoe we verder omgaan met de situatie en de waarschuwing."

Huiduitslag

Twee weken geleden bleek er een probleem te zijn met het zwemwater in de plas. Jong en oud kwam er onder de huiduitslag uit het water en zat vervolgens dagenlang te krabben door de jeuk. Dat leidde tot tientallen meldingen waarna het waterschap metingen verrichtte en in overleg met de provincie de zwemwaarschuwing uit deed gaan. ,,Geen verbod", zei provinciewoordvoerder Joram van Donk. ,,Dat kan pas als het onderzoek van het waterschap uitsluitsel biedt. Maar met de waarschuwing geven we wel aan dat er een risico is."

Zuurgraad

Zwemmersjeuk is eigenlijk pas waarneembaar als er klachten komen van zwemmers. ,,In ons ‘standaardpakket’ van onderzoek naar de waterkwaliteit kunnen we zwemmersjeuk niet al opsporen", zegt Van Gerner. ,,De zwemplaatsen waarvan de waterkwaliteit wordt gecontroleerd, zijn door de provincies Drenthe en Overijssel aangewezen als officiële open zwemwateren. Er wordt onder meer gelet op troebelheid, geur, kleur en zuurgraad van het water. Ook is het belangrijk dat er geen verontreiniging met olie, vuil of ongewenste bacteriën voorkomt én wordt nauwlettend de aanwezigheid van blauwalgen in de gaten gehouden. Extra vaak de zwemplassen controleren helpt niet om de larven die de jeuk veroorzaken eerder waar te nemen."

Eerste keer