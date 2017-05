Alarm-mailtje over zelfmoordspel 'was niet bedoeld voor school'

,,Volgens landelijke afspraken hebben we dit gemeld bij 113 Online. Het was niet de bedoeling om dit bericht breed te verspreiden," aldus de Dimence-woordvoerder.

Ouders gewaarschuwd

Scholengemeenschap Van der Capellen uit Zwolle deed vorige week een waarschuwing uit naar ouders over de Blue Whale Challenge. Dit zou een soort spel - via internet - zijn dat jongeren in vijftig stappen aanzet tot het plegen van zelfmoord. Berichten daarover duiken al maandenlang op in met name buitenlandse media. Het spel zou slachtoffers hebben gemaakt in Rusland, maar ook in België. Hard bewijs daarvoor lijkt niet te bestaan.

Mail

De Zwolse scholengemeenschap sloeg aan op een mail van een Almelose Dimence-medewerker, die via andere zorginstellingen bij Openbaar Onderwijs Zwolle was beland. OOZ is de koepel van deze scholengemeenschap. De mail was alleen bedoeld voor collega's in het veld, zegt Dimence-woordvoerder Joyce van der Vegte. Voor professionals dus. ,,Zijn intentie was om puur vakgenoten te informeren'', zegt Van der Vegte over haar Almelose collega. ,,'Joh, wees alert'. Dan is het vervelend dat zo'n mail breder wordt verspreid, waarmee andere instanties er zonder afstemming eigen conclusies aan verbinden."

Ze geeft toe: ,,We weten nog steeds niet of de Blue Whale Challenge een hoax is'', een bericht dat echt lijkt, maar nep is. Ook als hoax kan de Blue Whale Challenge gevaarlijk zijn, lieten professionele hulpdiensten de Stentor eerder weten. Het gevaar van na-apen ligt op de loer. Van der Vegte: ,,Landelijk is afgesproken dat ggz-instellingen het melden als het vermoeden bestaat dat een jongere 'meedoet' aan de challenge."