Amber haalt met vertraging alsnog haar gymnasium-diploma

Amber Mokiem zit op het Gymnasium Celeanum in Zwolle. Woensdagmiddag werd ze gebeld dat ze net niet was geslaagd. Op een tiende punt. ,,Ik had voor Nederlands een 5.0 terwijl ik een 5.1 nodig had. Dus een herkansing. Ik was alweer begonnen met leren want de herkansing voor Nederlands is maandag’’, vertelt Amber Mokien. Toch besloot ze het gemaakte examen in te zien. ,,Je weet natuurlijk nooit. En toen ontdekte ik een fout. Klein weliswaar, maar toch. De twee docenten die mijn examen hebben nagekeken, hadden een negen aangezien voor een vier. Dus klopten de antwoorden ook niet.’’