Armoede in Zwolle moet beter in beeld gebracht

Minimahuishoudens en andere armoede in Zwolle moet scherper in beeld worden gebracht met behulp van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is een van de dingen die het nieuwe Urban Data Center zich tot doel heeft gesteld.

Het CBS en de gemeente Zwolle slaan met de komst van het UDC de handen vanaf vandaag ineen. De meest actuele en gedetailleerde informatie kan zo worden gebruikt voor gemeentelijke vraagstukken, waaronder armoede. Ook nu wordt jaarlijks een armoedemonitor gepresenteerd door de gemeente. Hierin wordt onder andere de omvang van de groep minima in Zwolle bijgehouden, net als de kenmerken van deze groep zoals gezinssamenstelling.

Toegang tot informatie

De komst van het centrum moet ervoor zorgen dat de gemeente toegang heeft tot nog meer gedetailleerde informatie dan voorheen, zegt een woordvoerder van het CBS. ,,De gegevens van de gemeente Zwolle en onze gegevens kunnen we nu naast elkaar leggen. Zwolle is daardoor in staat dieper in al bestaande gegevens te duiken." Overigens houdt het CBS ook nu al gegevens bij per gemeente. ,,Maar het wordt een overkill om dat allemaal naar buiten te brengen. En, het heeft ook met mankracht te maken." Mankracht die vanaf vandaag te vinden is in het UDC. Het centrum heeft zich gevestigd in het onlangs geopende Brainz op het Lübeckplein, een creatieve werkplaats waar de gemeente met ondernemers en onderzoekers nu ook al werken aan beleidsopgaves.

Volgens het CBS hebben gemeentes steeds meer behoefte aan gedetailleerde lokale data. Veel taken die eerder door de landelijke overheid werden uitgevoerd behoren nu tot de verantwoordelijkheid van lokale overheden. De overheveling van de Jeugdzorg in 2015 is hier een voorbeeld van.

Wethouder Jan Brink zegt in een persbericht dat de enorme hoeveelheid aan gegevens nu heel gericht gebruikt kan gaan worden voor de ontwikkeling en verbetering van beleid. En dat geldt 'niet alleen voor Zwolle, maar ook voor andere gemeenten of organisaties'.

onderzoeksprojecten

Naast het in beter in kaart brengen van de armoede in de stad, zijn er daarom meerdere onderzoeksprojecten waar het UDC zich het komende jaar op gaat richten. Zo moet het datacentrum ook het Buurt-voor-Buurt Onderzoek verbeteren dat de gemeente elke twee jaar uitvoert, en worden de loopstromen in de binnenstad inzichtelijk gemaakt. Ook het sociale domein en de gemeentelijke programmabegroting worden het komende jaar onderworpen aan de datakracht van het CBS.