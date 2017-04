Arrestatie na steekpartij in Meppel

Het 61-jarige slachtoffer, tevens inwoner van Meppel, werd door de verdachte in het gezicht gestoken. Hij wist zelf de hulpdiensten te waarschuwen en is naar het ziekenhuis overgebracht. De verdachte was toen nog in de woning aanwezig. Na observatie is de man daar gearresteerd. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. De verwondingen van het slachtoffer zijn niet levensbedreigend laat de woordvoerder van de politie Noord-Nederland weten. Beide mannen zijn bekenden van elkaar.