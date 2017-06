AsRENdorp in trek bij hardlopers; Meer dan duizend deelnemers

Mc­Do­nald's-me­de­wer­kers uit Zwolle en omgeving rennen 22 mille bij elkaar

17:09 Een team van medewerkers van McDonald's Heerde, Kampen en Zwolle haalden afgelopen weekend bijna 22 mille op door in 24 uur bijna 5 marathons te lopen tijdens de HomeRun in Utrecht. De opbrengst van dit team gaat naar het Ronald McDonald Huis in Zwolle.