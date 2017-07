Bankje aan de IJssel moet er komen

Toen Siem Hemelrijk (78) en Nora Steen (74) aan kwamen fietsen bij de aanlegplaats van pontje het Kleine Veer in Zwolle, viel het gelijk op dat er helemaal geen bankje staat. Ze waren graag even gaan zitten om te wachten totdat ze de overtocht naar Hattem kunnen maken. ,,Ik ben slecht ter been. Fietsen gaat wel, maar staan lukt niet zo goed. Dan is het wachten wel vervelend. Het zou fijn zijn om even te zitten", verklaart Hemelrijk.

Zelf timmeren

Het voorstel dat de Hattemse CDA-fractievoorzitter Teun Juk deed om aan de Zwolse kant van de IJssel een bankje te plaatsen, net als aan de Hattemse kant, bevalt hem wel. ,,Dat lijkt me een uitstekend plan, zo veel moeite kan het niet zijn om hier een bankje te plaatsen. Als het moet, wil ik er zelf wel één timmeren", lacht Hemelrijk.

Jeanet Tienstra (45) uit Wezep, die op deze woensdagochtend ook de overtocht maakt, vindt het een goed idee om een bankje te plaatsen bij de vertreksteiger. ,,Dit is sowieso een fijne plek om even te gaan zitten, of het nou is om uit te rusten tijdens een wandeling of te wachten op het pontje."

Schipper

Ook schipper Henk Lubbers is voorstander van het plan om een bankje te plaatsen. ,,Dat is nooit verkeerd. Het is fijn voor mensen die moeten wachten. Bovendien kunnen ze dan genieten van het mooie uitzicht over de IJssel."