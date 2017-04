Bedrijvenbeurs TrendsExpo met een vleugje ZwolleCulinair

De nieuwe regionale bedrijvenbeurs TrendsExpo op 16 en 17 november in de IJsselhallen in Zwolle moet bedrijven uit de wijde regio bij elkaar brengen. "De tijd is er rijp voor", denken Cees Scholten en Hylke Thiry van Regiolokaal, een magazine voor regionale bedrijven, ondernemers en zzp'ers.

"Er zijn al een paar jaar grote bedrijvenbeurzen in Leeuwarden, Groningen, Assen", zeggen ze. "Dan heb je bij Zwolle een blinde vlek en in Amersfoort is er weer wel een. Nu heeft het in deze regio een paar jaar stil gelegen door de crisis en door persoonlijke omstandigheden van een voormalige beursorganisator, maar inmiddels zien wij er wel weer ruimte voor." Zesduizend vierkante meter beursruimte welgeteld. In de Aa-hal van de IJsselhallen. Een derde van de beursvloer is inmiddels verkocht.

Feestje

Toch wilden ze zich wel onderscheiden van andere beurzen. Getriggerd door het voormalige culinaire evenement ZwolleCulinair, besloten ze er een combi van te maken. "Je zag daar al heel vaak dat ondernemers elkaar daar troffen of opzochten", zegt Thiry. "En laten we eerlijk zijn, ondernemen is niet alleen serieuze business. Het is ook genieten en soms een feestje."

Daarom zijn zes horecapartners uit de wijde regio benaderd die als gastheer gaan dienen voor zes paviljoens. Willem de Boer Events, Auberge 't Asje, Hofvlietvilla, De Havixhorst, De Zon en Feest en Culinair bemannen allemaal een culinaire spot. "Daaromheen worden stands gebouwd waar deelnemers zichzelf kunnen presenteren. Niet in thema's, maar juist gemixt. Zo word je als bezoeker continu verrast." Maar wil je als ondernemer niet liever met ondernemers uit je eigen branche netwerken? "Op deze manier kom je klanten tegen waarvan je wellicht nooit had gedacht dat het je klanten zouden worden", zegt Thiry. "Soms sta je op een beurs in Amsterdam, vind je een klant uit Den Bosch, terwijl hier om de hoek nog veel meer klandizie voor je zit", vult Scholten aan.

Fijnproevers