Beleef verkiezingsavond samen met anderen

In het gemeentehuis van Ermelo vanaf 21.00 uur een verkiezingsavond gehouden. Bezoekers kunnen tijdens deze avond in gesprek gaan met het college, de gemeenteraad en vertegenwoordigers van de Ermelose politieke partijen. Burgemeester André Baars brengt bezoekers enkele malen op de hoogte van de tussentijdse uitslagen. De uitslagen zijn live te volgen op een groot scherm.

De JOVD Zwolle houdt 'voor alle jongeren' van 21 tot 4 uur 's nachts een bijeenkomst in Het Vliegend Paard in de Voorstraat in Zwolle.

De Partij Voor Cultuur presenteert (In samenwerking met Club Cele, Jij&Overijssel, RTV ZOo, ZwolleNu, de Zwolse theaters en Café Foyé) woensdag het 'Uitslagen Feest Overijssel' in Odeon. De uitslagen worden live op schermen in Café Foyé getoond. Adres: Blijmarkt 25 Zwolle, Programma: 22.00 - 00.00 uur

Wie gaat de Tweede Kamerverkiezingen 2017 winnen? Kloppen de peilingen? Hoe heeft Hardenberg gestemd? Voor iedereen die benieuwd is naar de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen en naar het resultaat in Hardenberg is er op 15 maart vanaf 21 uur een verkiezingsavond in het gemeentehuis van Hardenberg. Aanmelden moet vooraf via e-mail: aanmelden@hardenberg.nl

Verwacht wordt dat burgemeester Mark Boumans rond 22.30 uur de eerste voorlopige uitslagen van de stembureaus in Ommen bekend zal maken. Wie daar bij wil zijn in het gemeentehuis van Ommen moet zich vooraf per mail melden: aanmelden@ommen.nl