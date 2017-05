Bestuurder Wybren Bakker stopt bij zorgspectrum 't Zand Zwolle

Rol adviesbureau bij wind­ener­gie­pro­ject Zwolle ter discussie

16:42 De rol van adviesbureau Pondera Consult bij het Zwolse windenergieproject ligt onder een vergrootglas. Pondera stond eerst initiatiefnemers van windmolens op bedrijventerrein Voorst bij, bouwde een website voor ze en bracht later op verzoek van de gemeente Zwolle in kaart wat mogelijke, geschikte locaties zouden zijn voor windturbines. De vraag is nu hoe onafhankelijk zo’n rapport dan is.