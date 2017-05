Bevrijdingsfestival zorgt voor absentiebriefje op 5 mei

Celstraf voor diefstal uit Carolus Clusius College in Zwolle

17:17 Acht maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, is de straf voor Zwollenaar F.P. (30), die vorig jaar bij insluipingen in gebouwen smartphones en een laptop achterover wist te drukken. P. vond de veroordeling 'goed', nadat de politierechter hem had voorgerekend dat het per saldo iets lager was dan de officier van justitie had geëist: zes maanden zitten.