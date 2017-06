Bezoekersrecord Fraterhuis resulteert in bescheiden winst

Toch is er maar een bescheiden winst gemaakt: 5.691 euro. Dat is mede te wijten aan een vermindering van het aantal Vrienden van het Fraterhuis, bezoekers van het filmhuis die betrokken willen zijn en de filmcultuur willen ondersteunen. Dat aantal daalde van 4.864 in 2015 naar 4.089 in 2016. Een verklaring daarvoor zou zijn 'de invoering van landelijke passen en initiatieven zoals Cineville en Filmthuis, én de invoering van een weekprogrammering', stellen bestuur en directie in het jaarverslag. ,,Toch zijn we nog steeds landelijke koploper bij de filmhuizen", zeggen bestuursvoorzitter Mieke Malda en directeur Henriëtte Boerhof.

Stijging

Het grootste deel van de bezoekers komt uit Zwolle (67,5 procent) en koopt een los kaartje (50 procent). Daarmee stijgt het aantal Zwollenaren en daalt het aantal bezoekers uit de regio iets, van 33 procent in 2015 naar 32,5 procent in 2016. Al die bezoekers samen komen wel iets vaker naar het filmhuis: 6,2 keer ten opzichte van 6,1 keer in 2015 en 5,7 keer in 2014.

Lening

In 2016 onderzochten het filmhuis en de gemeente Zwolle de verschillende scenario's om de capaciteit van het filmtheater uit te breiden. Dat resulteerde eerder dit jaar in een derde, bescheiden, filmzaal binnen het Celecomplex, de Fraterhuiskamer. Om die te realiseren leende Fraterhuis 22.500 euro van de gemeente Zwolle voor de verbouwingskosten. In 2017 wordt 10.000 euro in een keer afgelost, daarna ieder jaar 2.500 euro tot en met 2021.

Nieuwe initiatieven