Bob Dylan in De Fundatie

De tekeningen zijn even direct en ongepolijst als zijn muziek. De ‘karakterstudies’, zoals Dylan ze zelf noemt, stellen portretten van drie vrouwen en negen mannen voor. Ze kijken de toeschouwer met een zekere brutaliteit rechtstreeks aan. In trefzekere lijnen vangt Dylan karakters, die een samenstelling zijn van eigenschappen die hij verzamelde uit zijn omgeving, herinneringen en interesse in echte en fictieve personen. De titels van de werken zijn een samenstelling van wat Dylan wil uitbeelden (Losing Face, Face Down of In Your Face), gevolgd door voor- en achternaam van een persoon. Duidelijke aanwijzingen of hij werkelijk pianiste Sylvia Renard of schrijver Nigel Julian bedoelt ontbreken. Alleen Dylan kent de werkelijke identiteit van de geportretteerde. “The subject always contributes to the result in some kind of way”, zegt Dylan hierover. “A person can appear with a variety of expressions. We see people who know how to put on a smiling face or a sad one or an angry one, but it’s only a front. An actor can fake just an emotion, but that’s not who they are in real life. You can only tell so much by looking at a person’s face. Body language is way more important.”