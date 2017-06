Zwolse Kootuur Boetiek rebelleert: winkel open op zondag

Burgerlijk ongehoorzaam dus? ,,Klopt", zegt Dian Docter. ,,Onze doelgroep bestaat uit jonge mensen tussen 25 en 40 jaar die de hele week werken en dan op zaterdag al hun boodschappen moet doen of naar de markt. Als wij op zondag open gaan komen ze shoppen en geven ze bij ons hun geld uit in plaats van in andere steden. Het wordt tijd dat we ook in Zwolle op iedere zondag open mogen."

Succes

Daar heeft het stel eerder ervaring mee opgedaan. ,,Op Hemelvaartsdag mochten in heel Nederland de winkels open, behalve in Zwolle. Wij hebben dat toch gedaan en dat was een groot succes. Sterker nog, dat was onze beste dag in de vier jaar dat we bestaan. Dus toen we een datum zochten voor de start van de 'sale', kozen we deze zondag en besloten er een leuk evenement van te maken. De flessen prosecco staan op tafel en er rijdt een golfkarretje tussen de twee winkels. Vanaf twaalf uur staat de winkel al vol klanten."