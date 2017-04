Boeteplan seksuele intimidatie ingetrokken

Na het intimidatieverhaal van de Zwolse blogster Cynthia Schultz (bekend als Miss Lipgloss) kwamen coalitiepartij PvdA en oppositiepartijen GroenLinks en Swollwacht met het voorzetje om in de Zwolse Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een verbod op seksueel intimiderende gedragingen op te nemen.

Verwijt

De twintiger werd eerder deze maand aan de Wijthmenerplas in haar woonplaats geconfronteerd met een man die haar vroeg of ze zijn 'lekkere dikke pik' wilde zien. Ze bedankte, liep stevig door en belde de politie. Ze schreef het voorval op internet van zich af. Het leverde niet alleen bijval op, ze kreeg ook kritiek. Zo klonk bijvoorbeeld het verwijt dat ze er maar niet alleen had moeten lopen.

Gisteravond hield Schultz de Zwolse gemeenteraadsleden voor dat zij zeker niet de enige is die dit overkomt. Ze stelde twee- tot driehonderd mailtjes te hebben gehad van vrouwen die een soortgelijke ervaring hadden, maar er vaak niet over durven te praten.

Dat zij haar verhaal wél deelde, kon op lof rekenen vanuit de gemeenteraad. Toch werd de oproep aan de burgemeester om te onderzoeken of er een intimidatieverbod mogelijk is, zodat de politie ook zonder aangifte daders kan aanpakken, uiteindelijk ingetrokken door de drie partijen.

Hoewel burgemeester Meijer seksuele intimidatie volstrekt onacceptabel noemt, is het volgens hem maar de vraag of een verbod juridisch houdbaar is.

Initiatiefwet