Brand verwoest auto in Zwolle

Eerste festivalmuntje van afval voor Zwolse wethouder

16 augustus Het eerste afvalmuntje dat als betaalmiddel gaat dienen op het Stadsfestival in Zwolle wordt woensdag 23 augustus overhandigd. De zevenjarige Kaia Haze geeft de festivalmunt die gemaakt is van plastic zwerfafval aan wethouder Michiel van Willigen. Dit gebeurt bij het GreenPAC iLab in Zwolle.