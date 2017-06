'Breng Yuri Banhoffer terug naar PEC Zwolle!'

Yuri Banhoffer (69) moet naar Zwolle gehaald worden. Dat is althans de vurige wens van oud-PEC-speler Freek Schutten en Rik Teeters, een van de oprichters van de supportersvereniging van PEC Zwolle. ,,Het is een prachtmens en was een fantastische voetballer", zegt Schutten. ,,Wat zou het mooi zijn om hem nog één keer te eren in een uitverkocht stadion!?"

Quote 'Dit is een wij-spel', zei hij dan. 'Geen ik-spel, dan ga je maar ta­fel­ten­nis­sen'. Freek Schutten Daarom zijn ze samen met PEC.nu een actie gestart om geld in te zamelen voor vliegtickets en verblijf van de Uruguayaanse spits die in de jaren '70 in Zwolle neerstreek. ,,Hij kwam met zijn gezin tegenover me wonen", zegt de inmiddels 75-jarige Schutten. ,,Wij gingen samen naar de voetbal, zijn vrouw ging samen met mijn vrouw boodschappen doen, onze kinderen speelden samen."

Landskampioen

Banhoffer heeft het niet makkelijk gehad in zijn leven. Op zijn elfde verloor hij zijn ouders, waardoor hij het al vroeg zelf moest rooien. Op zijn 26ste speelde hij voor de Los Angeles Aztecs waarmee hij landskampioen werd. In de legendarische wedstrijd tegen New York Cosmos -waar Pelé speelde- scoorde Banhoffer 3 keer voor de Aztecs waarmee ze de wedstrijd wonnen.

Een jaar later kwam Yuri met zijn Chileense vrouw en kinderen in Zwolle wonen. Hij sprak geen woord Nederlands en voelde zich zeker in zijn beginperiode erg eenzaam. ,,Wij hebben hem met zijn gezin wegwijs gemaakt in Zwolle en een rondleiding gegeven", zegt Schutten. ,,Zo doe je dat met nieuwe spelers."

Ruim 4 jaar speelde Banhoffer voor PEC. Met het jaar ’77 als hoogtepunt. PEC werd kampioen van de eerste divisie. Ook speelde PEC tegen FC Twente in de bekerfinale. Een doelpunt van Yuri Banhoffer werd door de scheidsrechter afgekeurd. ,,Het was een goede voetballer", stelt Schutten. ,,Zijn sprongkracht was fenomenaal. En een winnaar in hart en nieren. Kon absoluut niet tegen zijn verlies. Maar hij stelde zich ook niet boven de groep. 'Dit is een wij-spel', zei hij dan. 'Geen ik-spel, dan ga je maar tafeltennissen'. En zo is het maar net."

Schoonmoeder

In het jaar 1979 tijdens de laatste uren van de transferdeadline -Feyenoord schijnt serieuze belangstelling te hebben gehad- vertrok Yuri plotseling uit Nederland. ,,Zijn schoonmoeder bleek te zijn overleden", zegt Schutten. ,,Daar was hij echt kapot van, ook omdat hij zijn eigen ouders al zo lang had moeten missen."

De oud-teamgenoten verloren elkaar uit het oog. ,,We hebben nog wel eens telefonisch contact proberen te leggen, maar in die contreien waar hij woonde, was maar één telefoon. Ze snapten aan die kant niet wat we wilden dus de hoorn werd er al gauw opgegooid."

Even werd zelfs gedacht dat Banhoffer was overleden. ,,Ik schrok me rot", zegt Schutten. Maar nu duidelijk is dat hij nog leeft ,,Hoewel hij 'wat afwezig' zou zijn, zei zijn zoon.") wil Schutten alles op alles zetten om hem dat rondje in het stadion te bezorgen. ,,Dat moet toch lukken hier in Zwolle? Voor 5000 euro kunnen we hem laten invliegen, is er kost en inwoning bij Zwollenaren thuis en laten we hem in een paar weken alle plekken in Zwolle en Nederland weer zien."