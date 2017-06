Bruin water? Drink het, maar geef het niet aan je baby

IJzer

Op zich hebben we allemaal ijzer nodig. De stof zelf is dus niet per se slecht voor je. De soort ijzer die in water zit, kan het menselijk lichaam wel verwerken. De bruine kleur wordt veroorzaakt door een toename van roestdeeltjes in het water. Dat is geoxideerd ijzer, legt ijzeronderzoeker Dorine Swinkels van het Radboudumc uit. ,,In deze vorm wordt het deels opgenomen door het lichaam, de rest verlaat het lichaam met de ontlasting.’’

Te veel

Waarom is het water bruin?



De bruine kleur is afkomstig van roestvorming op de binnenkant van de waterleiding. Als het water op een constante snelheid door de leidingen stroomt, blijft het roest aan de leiding vastzitten. Maar de deeltjes (ijzer en mangaan) laten los als de stroomsnelheid plotseling toeneemt, bijvoorbeeld bij een plotselinge piek in het watergebruik. Ook werkzaamheden aan het leidingnet of een leidingbreuk zijn dikwijls een oorzaak van bruin water.



bron: Meldpuntwater.nl Te veel van iets is echter nooit goed. Dat geldt ook voor ijzer. Een enorme dosis ijzer kan leiden tot acute vergiftiging. Dat is hier echter niet het geval. De concentratie is zo laag dat waterbedrijven de veiligheid durven te garanderen. Een beetje meer ijzer dan normaal kan bovendien geen kwaad. ,,Een klein overschot kan het lichaam prima parkeren’’, zegt Paul Scheepers van het Radboudumc. ,,Daar zijn we op gebouwd.’’



Door het lage ijzergehalte kan je dus met een gerust hart je tanden poetsen, thee zetten of een glas water drinken. Zelfs een flinke kan water achterover trekken, is geen enkel probleem. Maar daar moet je maar zin in hebben. ,,Een glaasje vind ik prima’’, zegt Swinkels. ,,Ik zou er zelf alleen geen liters van drinken, omdat het er nou eenmaal niet fris uitziet.’’

Baby's

Niettemin is het onverstandig een pasgeboren baby bruin water te laten drinken. Baby's zijn altijd gevoeliger voor een tekort of teveel aan stoffen, net als hoogbejaarden. Daarom wordt het 'wel afgeraden om bruin water te gebruiken voor baby’s en ouderen', aldus waterbedrijf Vitens.

Opletten

Normaal gesproken is er dus niets aan de hand. Mocht je nou echt een sterke smaak proeven van roest of ijzer, trek dan even aan de bel, bij de ggd, huisarts of het waterbedrijf. Dat geldt vooral voor mensen die gevoelig zijn voor een ijzeroverschot, zoals bij de ziekte Hemochromatose.

Alleen vragen was

Bij Vitens hebben ze donderdagmorgen nog niet veel reacties van het publiek gehad. ,,De telefoontjes zijn op de vingers van 1 hand te tellen'', zegt Lisa Simons namens het bedrijf. ,,De meeste vragen gaan over de was en of bruin water schadelijk is voor de wasmachine. We hebben het onderwerp uitgelegd via de media, maar door de snelheid van het nieuws zoeken mensen bij ons toch een bevestiging.''