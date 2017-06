Buschauffeur beboet voor niet handsfree bellen

Behandeling in Duitsland laatste strohalm voor zieke Alicia (22)

5 juni Een paar jaar geleden begon ze nog vol goede moed aan de opleiding Journalistiek in Zwolle, maar nu ligt Alicia Kellner (22) het grootste deel van de dag in bed. Gesloopt door de Ziekte van Lyme waar ze al zeven jaar aan lijdt. De mogelijkheden voor behandeling in Nederland zijn uitgeput. De familie wil nu als laatste redmiddel een therapie in Duitsland proberen en is een doneeractie begonnen voor de benodigde 20.000 euro.