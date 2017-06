Buschauffeur Zwolle: rotonde ongeval meisje 'beetje gevaarlijk'

video Renate Wennemars hoopt op 'innovatieve' ondernemer

3:00 ,,Ik snap wel dat het zwemparadijs uit jullie enquête komt", zegt Stentor-columniste Renate Wennemars. ,,Het was het eerste wat Erben riep toen we het hierover hadden. Hij denkt nog vaak met weemoed aan het Hanzebad waar hij vroeger vaak met de jongens ging zwemmen. Dat was een geinig bad, misschien ietwat te gedateerd. Maar De Vrolijkheid (dat in plaats kwam van het Hanzebad, red.) doet zijn naam geen eer aan. Het is kaal en schraal. Dan kan er misschien wel goed over nagedacht zijn en heel klimaatneutraal zijn, maar er zit amper beleving in."