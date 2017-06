CDA: geef koopzondagen Zwolle vrij

Het CDA in Zwolle wil dat de koopzondagen vrijgegeven worden aan ondernemers. Dit bepleit lijsttrekker Jan Nabers in een exclusief interview in deze krant.

Nabers (50) zegt dichter bij de visie van winkeliersclub CityCentrum (vrijheid voor ondernemers om koopzondagen te bepalen, red.) te staan, dan bij het huidig coalitiestandpunt van ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD voor vijftien koopzondagen. "Vrijgeven binnen vaste kaders, van twee tot zes uur is een prachtig tijdvak. Mensen kunnen ’s ochtends in rust naar de kerk en als je ’s middags met z’n allen naar de stad wilt, ook goed. Zorg wel dat je beide een beetje ruimte geeft. We willen niet verstikkend werken naar mensen die de dag op een andere manier willen beleven."

Vorig standpunt

Het Zwolse CDA schreef in zijn vorige verkiezingsprogramma tegen 52 koopzondagen per jaar te zijn, omdat dit het grootwinkelbedrijf vrij baan zou geven ten koste van de middenstand. Een vaste koopzondag per maand met extra ruimte rond december zou voldoende zijn.

De opvatting van Nabers staat overigens nog niet als officieel partijstandpunt op papier. Ook de benoeming tot lijsttrekker moet nog formeel beklonken worden, dat gebeurt 20 juni tijdens de ledenvergadering van de partij.

Uit het dal

Nabers, een voormalig topambtenaar van de gemeente Zwolle, moet het CDA uit het dal halen. De partij verloor bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 de helft van haar zetels: van zes naar drie. Ze zit nu in de oppositie.