Celstraffen geëist tegen 'grondstofleveranciers GHB'

Tegen twee eigenaren van een bedrijf uit Steenwijk dat de grondstof GBL leverde zijn donderdag celstraffen van 15 maanden waarvan 5 maanden onvoorwaardelijk geëist. GBL wordt als grondstof gebruikt voor de harddrug GHB.

,,Het is een middel dat gebruikt wordt in de industriële schoonmaak'', was het weerwoord van verdachten Job van den B. (40) uit Steenwijk en Onne L. (36) uit Duitsland. De heren begonnen in 2012 met de verkoop van GBL. Maar al snel viel ze op hoe negatief deze grondstof in de media werd beschreven. ,,Er stonden berichten in de kranten dat mensen met een GBL-bedrijf opgepakt werden. We wilden niet dat ons dat zou overkomen'', zei Van den B. Ze besloten niet meer te leveren aan particulieren. In september 2013 viel een waarschuwing op de deurmat met als afzender het ministerie van Justitie. Het bedrijf, GBL-Europe, werd uiteindelijk verplaatst naar Polen en daarna naar Litouwen.

Inmiddels levert het duo aan 5.000 klanten wereldwijd. Allemaal bedrijven die het middel in de schoonmaakindustrie gebruiken, aldus de verdachten. Volgens de heren is het middel bij uitstek geschikt voor het verwijderen epoxylijmen in de bootindustrie. Het leveren van GBL is niet strafbaar in ons land, benadrukte raadsman Mathieu van Linde.

Levering aan particulieren

Maar het is wel strafbaar als de leverancier weet of moet vermoeden dat de stof gebruikt wordt om GHB mee te maken. En de officier van justitie meende dat de heren dat wisten of moesten weten. Ze leverden wel degelijk aan particulieren, bleek na een inval in februari 2015. Er werd 600 liter GBL gevonden. Vijf gereedstaande dozen werden in beslag genomen en alle vijf hadden particulieren als bestemming. Een doorgelichte klant bleek de GBL doorgeleverd te hebben aan personen die actief zijn in de GHB-wereld. Maar de twee heren wezen juist veel potentiële klanten af.

Papieren tijger

Afnemers moesten een eindgebruikersverklaring ondertekenen en uittreksels van de Kamer van Koophandel leveren. De rechtbank Overijssel oordeelde echter in 2016 al dat zo'n verklaring ,,een papieren tijger'' is, zei de officier van justitie. Naast de celstraf eiste ze een boete van 15.000 euro voor het bedrijf. Beide heren moeten wat haar betreft ook 26.000 euro aan criminele winsten terugbetalen.