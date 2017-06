Centrum Seksueel Geweld in Zwolle en Lelystad is nog veel te onbekend

Landelijk coördinator Iva Bicanic schat in dat slechts twee procent van alle slachtoffers gezien wordt in de vijftien locaties in het land. ,,Het is belangrijk dat heel Nederland ons weet te vinden."

In Zwolle en Lelystad kunnen slachtoffers sinds vorig jaar op één centrale plek terecht voor (medische) hulp, advies, politiecontact en nazorg. Sinds de opening van het centrum in Zwolle in september tot en met maart zijn 51 slachtoffers van aanranding en verkrachting geholpen. Het overgrote merendeel was vrouw, en ongeveer de helft was onder de achttien.

Het centrum in Flevoland opende 22 maart de deuren en kon het eerste half jaar rekenen op 49 aanmeldingen. Over heel 2016 is dat aantal opgelopen tot 75 meldingen, waarbij een stijgende lijn te zien is naarmate het centrum langer open was. In Zwolle is deze trend nog niet te zien. ,,We zijn nog maar twee kwartalen open, dus we kunnen nog niet echt iets zeggen over de ontwikkeling," zegt Yvonne Matser van het centrum in Isala.