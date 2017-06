Chaos door het hele land als station Zwolle stilvalt

,,Heel Noord-Nederland gaat plat, het zuiden en de Randstad worden zeer slecht bereikbaar en de problemen op het spoor zullen een groot deel van de dag na-ijlen." Kees van Ramshorst is er zeker van: als personeel van NS de daad bij het woord voegt en vanochtend geen trein meer laat vertrekken vanaf station Zwolle dan wordt het een slechte dag voor veel reizigers. ,,Zwolle is een zeer belangrijk spoorknooppunt”, vertelt Van Ramshorst, voorzitter van reizigersorganisatie Rover in West-Overijssel. ,,Vanaf Zwolle wordt naar alle windstreken gereden, zeven richtingen in totaal. Als daar iets misgaat, of er rijden geen treinen, dan breidt zich dat al snel als een olievlek uit over andere delen van het land.”

Den Haag en Zwolle

FNV Spoor heeft aangekondigd te gaan staken. Medewerkers van NS leggen vanochtend tussen 5 en 9 uur het werk neer op Den Haag Centraal en station Zwolle. De vakbond wil de NS-directie daarmee dwingen voortaan twee conducteurs op dubbeldekkers in te zetten. Ook wil FNV dat NS weer gaat meebieden op concessies van regionale lijnen, stationswinkels in eigen beheer houdt en stopt werkgelegenheid uit de regio weg te halen.

Het is onduidelijk hoeveel NS-medewerkers gaan staken, maar bij uitval van treinen op station Zwolle ontstaat al snel chaos op het spoor. ,,Alles hangt aan elkaar vast, het is een grote puzzel waarin alle stukjes precies moeten passen”, weet Van Ramshorst. ,,Een machinist rijdt nooit de hele dag hetzelfde traject. Hij begint bijvoorbeeld met Enschede –Zwolle, gaat vervolgens naar Amsterdam en keert via Lelystad weer terug naar Zwolle. Als die machinist ’s ochtends het werk neerlegt, dan komen de trajecten waarop hij staat ingeroosterd ook in gevaar, want die zitten zonder machinist.”

Rover is allerminst blij met de aangekondigde treinstaking en stelt dat alleen de reiziger er de dupe van is. De populaire website treinreiziger.nl noemt de actie buitenproportioneel. ,,Bij zo’n treinstaking raak je mensen die helemaal niks met het conflict tussen personeel en directie te maken hebben”, zegt Hildebrand van Kuijeren van de website. ,,Mensen willen gewoon naar hun werk of naar school. Ga ze niet zitten dwarsbomen.”

Niet vertrekken

Ook Van Kuijeren denkt dat de overlast groot is als in Zwolle veel treinen stilvallen. ,,Stel dat een machinist wil rijden, maar de conducteur weigert, dan mag die trein niet vertrekken. Lang niet al het personeel in Zwolle hoeft te staken om een grote chaos te veroorzaken. En die is echt niet om 9 uur afgelopen; als het eenmaal een chaos is op het spoor, dan houd je daar een groot deel van de dag last van.”