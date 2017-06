Coalitiepartners Zwolle botsen over cameratoezicht centrum

De gemeenteraad praat maandagmiddag en -avond over de perspectiefnota. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierin het voorstel opgenomen om zes extra camera's op te hangen in het centrum van Zwolle om incidenten te voorkomen en te registreren. D66 vindt dat de gemeente terughoudend moet zijn als het gaat om de inzet van camera's. "D66 houdt niet zo van een overheid die alles in de gaten wil houden. Of de stad er veiliger van wordt, is de vraag. Waarop is de aanname gebaseerd voor extra camera’s, zijn er alternatieven bekeken of kan er niet een herschikking komen van de huidige camera’s?" vroeg fractievoorzitter Sonja Paauw zich af. Op dit moment hangen er achttien camera's in de binnenstad.