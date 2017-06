Dakloze Zwolse duiven opgevangen door het hele land

Van een bejaardentehuis in Breda die ineens tien duiven rijker is tot duivenmelkers die weer worden herenigd met een ooit weggevlogen duif. De 189 duiven die de Zwollenaar Carel Timmer achterliet bij zijn overlijden in mei, hebben allemaal een nieuw thuis gevonden.

Stichting Flappus kan weer opgelucht ademhalen. De dierenopvang ontfermde zich na het overlijden van de 95-jarige verzamelaar over de grote hoeveelheid vogels. Van heinde en verre kwamen geïnteresseerden naar Zwolle om een of meerdere duiven onder hun hoede te nemen, zegt Carl Withaar van dierenopvang Flappus. ,,Ik zocht ook wel mensen die bereid waren om een eindje te rijden. Er zitten altijd handelaren tussen, dat wilde ik niet hebben. Ik ben op mijn gevoel afgegaan. Tien duiven zitten nu bijvoorbeeld in een bejaardentehuis in Breda."

Gemobiliseerd

Toen de vogelverzameling terecht kwam bij de dierenopvang wist hij wel dat het even zou duren voordat ze allemaal zouden zijn ondergebracht. Maar omdat het verhaal flink in de publiciteit kwam, ook in de landelijke media, werden mensen in het hele land gemobiliseerd de duiven op te halen. ,,Dan willen mensen wel een stukje rijden. Vooral als ze het verhaal erachter horen."

Een gewonde duif

De duiven woonden al jaren in een zelfgebouwd hok in de tuin van Carel Timmer. De schipper uit Zwolle begon ooit met het verzorgen van één gewonde duif op het schip van hem en zijn vrouw Sietske. Nadat hij de duif weer vrij liet, keerde de vogel linea recta terug naar het schip. Een tweede duif volgde. Toen het schipperspaar in 1986 aan de wal ging wonen gingen beide vogels mee. In de jaren die volgden kwamen er vele verdwaalde en gewonde duiven terecht bij het huis van Timmer, aangelokt door het voer dat er in overvloed aanwezig was. Eigenaren van de duiven probeerde hij zoveel als mogelijk te bereiken, maar veel duivenhouders wilden de verdwaalde beestjes niet meer terug. Een aantal duivenmelkers heeft nu toch contact opgenomen om de vogels weer op te nemen. Withaar: ,,Eentje kwam zelfs voor een duif die al sinds 1991 bij Carel zat."

Opruimen

Wat nu nog rest voor Flappus, die vooral knaagdieren opvangt, is het opruimen van het hok waar de duiven al die weken in hebben gezeten. ,,Die ziet er echt verschrikkelijk uit." Om er lachend aan toe te voegen: ,,We hebben vandaag de deur nog even dichtgelaten. Dat komt morgen wel."