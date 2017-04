De docent kijkt kinderporno; Hoe leg je dat uit?

Wat deel je met ouders en leerlingen? Die vraag moest de directie van Groene Welle in Zwolle en Helicon in Apeldoorn beantwoorden. Een docent werd ontslagen na de vondst van kinderporno op zijn computer en andere gegevensdragers. De directie schreef in eerste instantie een brief aan ouders en leerlingen zonder te vermelden dat het over kinderporno ging.

De directies van Groene Welle en Helicon schreven in maart een met elkaar vergelijkbare brief naar ouders en leerlingen: van een docent werd afscheid genomen naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek. Over de inhoud van het onderzoek, bezit van kinderporno, werd met geen woord gerept. ,,Wij hebben gedaan wat binnen wet en regelgeving moest’’, vertelt bestuursvoorzitter Frida Hengeveld van Groene Welle.

De communicatie werd afgestemd met politie en Helicon. Over de inhoud werd niet geschreven omdat de docent een verdachte in het onderzoek is, en om mogelijke onrust op school zo klein mogelijk te houden. ,,We hebben niet geprobeerd het onder de mat te schuiven’’, beklemtoont Hengeveld.

Reacties leerlingen

‘Belachelijk dat we het via de krant moeten vernemen’, schrijft een leerling op Facebook. Ouders en leerlingen wisten aanvankelijk niet waarvoor de docent precies werd ontslagen. Hoewel de verdachte binnen 24 uur werd ontslagen stond in de eerste brief niet precies waarvoor. Na dit via de Stentor bekend werd, regende het reacties op sociale media als Facebook.

Groene Welle en Helicon stonden voor een dilemma. Enerzijds de ouders en leerlingen geruststellen en anderzijds de privacy van een verdachte beschermen. ,,Het ideale draaiboek voor dit soort situaties bestaat niet’’, stelt crisisadviseur Ine Spee bij IVP, Instituut voor Psychotrauma.

Opschalen beter dan afschalen