De Grote Karaokeshow treedt op in Hedon

Video Documentaire over Anne (53) uit 't Harde in Zwols Fraterhuis

11:59 Filmtheater Fraterhuis in Zwolle vertoont zondag (16.30 uur) een documentaire over de 53-jarige Anne uit 't Harde. Leendert Pot maakte de documentaire over zijn zus, die het syndroom van Down heeft. De film begint als zij in Zuid-Frankrijk gaat samenwonen met Jean-Paul (53), die het fragiele X-syndroom heeft.