De koopzondag in Zwolle: hoe zat het ook alweer?

Kootuur Boetiek rebelleerde zondag: tegen alle regelgeving in ging de Zwolse winkel gewoon open. Terwijl het geen officiële koopzondag was. De discussie over de openstelling van winkels op de 'dag des herens' sleept voort. Hoe zat het ook alweer? Een overzicht.

Alle zondagen open, slechts een paar? Ondernemersvereniging CityCentrum pleitte twee jaar geleden al voor 17 koopzondagen in plaats van de 12, die er op dat moment waren. ,,We weten dat het een gevoelig onderwerp is, ook bij de kleinere ondernemingen. Daarom hoeft van ons ook niet iedere zondag koopzondag te zijn. Maar iedere maand één keer en enkele zondagen rond feestdagen zou in ieder geval voor duidelijkheid zorgen", zei Peter Pels van CityCentrum.

Monsterverbond

Een monsterverbond tussen een aantal grote bedrijven in Zwolle volgt in november 2015. Het Collectief Vrij Ondernemen Zwolle (CVOZ) is geboren. Zij wil wel de koopzondag afdwingen bij de gemeente. ,,Nagenoeg alle steden met een inwoneraantal boven de 80.000 hebben een vrije zondagopenstelling ingevoerd", zei Sandra Schouten van de Zwolse IKEA.

Volgens het CVOZ zouden Zwolse ondernemers door de huidige regelgeving omzet missen. Dat beaamt Dian Docter gisteren tegenover deze krant. Zij opende haar deuren op Hemelvaartsdag en draaide de beste dag in vier jaar tijd.

Maar waar een monsterverbond wordt gesloten tussen de grote bedrijven, is er ook een tegengeluid te horen van de kleine ondernemers. Zeventig ondernemers verenigde zich al in 2014 tegen de uitbreiding van het aantal koopzondagen. Zij laten nog eens van zich horen in 2015 na de oproep van CVOZ.

De consument wil winkelen

Niet alleen winkeliers willen hun deuren opengooien op zondag. Ook consumenten willen shoppen op de laatste dag van de week. Dat blijkt uit een peiling van deze krant die werd gedaan onder negenhonderd consumenten.

Die peiling wordt op 20 november 2015 gedaan. Zes dagen later worden recente cijfers van I&O Research bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat koopzondagen in Zwolle populairder dan ooit zijn. Van de Zwollenaren geeft 13 procent aan maandelijks een koopzondag te bezoeken.

Heilig

Maar ondanks keiharde cijfers blijkt de koopzondag heilig voor de Zwolse coalitie. Afspraak is afspraak, geldt voor de coalitiepartijen ChristenUnie, VVD, PvdA en D66. Toch willen drie van de vier partijen de teugels vieren. Er is slechts een partij die niet meeging: De ChristenUnie. Zij koestert de zondagsrust als 'cadeau voor de samenleving'.

Desalniettemin komt er een oproep voor een referendum over de Zwolse koopzondag. Swollwacht wil Zwollenaren naar de stembus krijgen, zodat zij zelf kunnen beslissen over het dilemma. Die voorstel wordt begin december afgeschoten. Een dergelijk initiatief moet uit de samenleving komen, niet uit de politiek, meent de gemeenteraad.

En dat initiatief komt er, van CVOZ. Handtekeningen voor een referendum worden verzameld. De gemeenteraad debatteert over het leed dat de koopzondag heet, maar tot de dag van vandaag zijn er nog niet genoeg mensen die de petitie hebben ondertekend.

Quote Mensen kunnen 's ochtends in rust naar de kerk en als je 's middags met z'n allen naar de stad wilt, ook goed Jan Naber

Supermarkten

Halverwege vorig jaar mei zit er eindelijk schot in de zaak: alle supermarkten in Zwolle mogen open op zondag. Dit geldt alleen voor de supermarkten. Winkels? Die blijven gebonden aan een x aantal zondagen. Dat aantal gaat wel van 12 naar 15 openstellingen op de 'dag des herens'.

Maar wat blijkt? Veel winkels zijn op de eerste extra koopzondag in augustus niet open. Het nieuws over de extra dagen komt voor veel winkeliers te laat. Extra personeel regelen blijkt onmogelijk of de ondernemers zijn zelf op vakantie.

Rechter

De strijd wordt in oktober vorig jaar feller. Het CVOZ dreigt naar de rechter te stappen. ,,De situatie is inmiddels echt schadelijk voor het imago van Zwolle. We worden neergezet als boerenstad waar je niet op zondag kunt winkelen", zei ondernemer Hylke Thiry namens het stadsbrede collectief van bedrijven.

'Geef de koopzondag vrij'

En dan is daar op afgelopen 14 juni CDA'er Jan Nabers: geef de koopzondag vrij. ,,Vrijgeven binnen vaste kaders, van twee tot zes uur, is een prachtig tijdvak. Mensen kunnen 's ochtends in rust naar de kerk en als je 's middags met z'n allen naar de stad wilt, ook goed. Zorg wel dat je beide een beetje ruimte geeft. We willen niet verstikkend werken naar mensen die de dag op een andere manier willen beleven."

Nieuw hoofdstuk?

Jan Naber en zijn partij staan met hun visie over de koopzondag dichterbij winkeliersclub CityCentrum (vrijheid voor ondernemers om koopzondagen te bepalen, red.), dan bij het huidig coalitiestandpunt van ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD voor vijftien koopzondagen.