De moestuin in. #11 - Schatgraven, opzoek naar het witte goud

De docent kijkt kinderporno; Hoe leg je dat uit?

8:32 Wat deel je met ouders en leerlingen? Die vraag moest de directie van Groene Welle in Zwolle en Helicon in Apeldoorn beantwoorden. Een docent werd ontslagen na de vondst van kinderporno op zijn computer en andere gegevensdragers. De directie schreef in eerste instantie een brief aan ouders en leerlingen zonder te vermelden dat het over kinderporno ging.