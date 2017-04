De moestuin in: afl. 11 Schatgraven, opzoek naar het witte goud

Enschedees biertje met koffie- en chocoladesmaak in top 3 van Nederland

9:37 Supertrots zijn ze bij Stanislaus Brewskovitch Craft Beer in Enschede. Hun biertje All Black is bij de Dutch Beer Challenge 2017 verkozen tot de op drie na beste. En dat bij de allereerste deelname van de zaak aan dé bierwedstrijd van het jaar. ,,We zijn vorig jaar mei begonnen."