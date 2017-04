De zap-Matthäus smaakt naar meer

De verschillen kunnen niet groter zijn: je hebt de Amsterdamse Matthäus in het Concertgebouw vol hoofdstedelijke plechtigheid. Je hebt dé uitvoering in Naarden, met het hele demissionaire kabinet in een net pak op de eerste drie rijen. En je hebt ze van het karige soort. In de Zwolse buitenwijk Berkum deden ze Matthäus afgelopen week met zeven musici, een projectkoor en 60 meezingers in een zaal. De solozang van de evangelist was gemakshalve geschrapt, alleen de biggest hits van Bach bleven over. Met de tranentrekkers natuurlijk: Erbarme Dich en O Haupt voll Blutt und Wunden.

Niettemin raakte Corien Kok ontroerd. De celliste van Musica Michaelis uit Zwolle mag een veteraan heten. In 25 jaar tijd speelde ze zeker 80 keer de Matthäus. Als de dirigent de armen heft en begint aan dit lijdensverhaal is dat een bijzonder moment. ,,De energie is elke keer anders." Nog steeds kan ze onderweg tegen de tranen vechten. Bij het einde, als het doek scheurt - het symbolische moment dat Jezus sterft - weerklinkt een koraal, die haar de adem ontneemt. ,,Die kan ik echt niet meespelen."

Denderend orgel

Een meezing-Matthäus in een buitenwijk staat een half lichtjaar af van de magistrale Bach met een denderend orgel en een slotkoor van honderden geschoolde kelen. ,,Dit is opeens heel intiem, en toch, wat je speelt is er niet anders om, en de zeggingskracht is gebleven. Ook dit was gewoon prachtig." Zwollenaar Jaap Wagteveld, tenor in het projectkoor, herkent ze wel, de tranen. Bach weet als geen ander de grootsheid en oneindigheid van het leven te raken. Als je meezingt en alle muzieklijnen grijpen in elkaar, dat is magistraal, dat tilt iedereen op. De Matthäus doet hem denken aan z'n jeugd, de Hervormde Kerk leende hier en daar een stukje Bach voor een psalm - en opeens schiet hij dan zo weer even z'n jeugd in, zondagochtenden in de kerk, met een pepermuntje. Zelfs de tekst, die goedbeschouwd log en zéér Duits is, ontroert hem nog. ,,Het past zo goed, het is zo mooi om te zingen."

Akoestiek

Ze hebben in Berkum al een tijdje 'Muziek met een plus' om het kerkgebouw en de zalen van De Hoofdhof met hun mooie akoestiek ook de zondag met activiteit te vullen. Vorig jaar bedachten ze er voor het eerst de meezing-Matthäus. Die was helemaal simpel; op een kruk stond een cd-speler, iemand drukte een knop in en dan werd meegezongen. Deze tweede editie met een orkestje, met een altsoliste (Sara Klein Horstman) is dan al een grote sprong voor de mensheid.

Gemiddeld duurt de Matthäus 3,5 uur, aan de kerkbanken voel je een beetje wat het ruwhouten kruis op de berg Golgatha moet zijn geweest. Stiekem het tempo opvoeren helpt dan niet veel - ,,je wint misschien tien minuten", zegt Wagteveld. Schrappen en skippen is dus de remedie; hier bleven slechts acht koralen en drie aria's over, een netto tijd van vijf kwartier. De ethische vraag was wel, geven we ons nu niet met ziel en zaligheid over aan de zapcultuur? Natuurlijk, de spanningsboog van de mensen is kort en krimpt nog verder, maar moet je daar zelfs de Matthäus als instituut voor opofferen?

Bach kán het hebben, is de algemene opinie aan deze tafel. Jacques Loussier maakt er jazz van, Wendy Carlos deed het op synthesizer, maar Bachs werken bleven overeind, als een ongenaakbare rots in een vlak landschap. En met deze meezingversie al evenzeer - blijkt uit de waaier van reacties. Jan Visser (61), onderwijzer uit Oldebroek las de verbindende teksten en zag onderweg de emoties in de zaal groeien. Iemand viel hem na afloop huilend om de hals. Niet de lengte maar de intensiteit doet ertoe.

Visser deed een cursus verhalenverteller en nam de rol van de evangelist over - normaal zijn dat lange stukken die worden gezongen. Ook in de tekst werd hier en daar een bochtje afgesneden. ,,Wat een prachtig verhaal." Over verraad, schuld en boete. Niet eens vanuit religieuze overtuiging. ,,Je hoeft ook niet gelovig te zijn om Bach te waarderen, vinden ze unisono, als je het geloof afpelt blijft de grootsheid van de muziek over. ,,De zalen zitten stampvol, vaak met mensen die de kerk hebben verlaten. Het ligt niet ver af van The Passion, dat ook mensen aantrekt die niet wekelijks in een kerk zitten. Met de Matthäus is dat nog sterker - mensen snakken blijkbaar naar harmonie, naar de verbondenheid die Bach zo diep in zijn werk heeft weten te schroeven."

Ton Koopman zag het donderdagavond ook in Kampen gebeuren met z'n kinder-Matthäus in de Bovenkerk. Kennelijk is Bach voor alle gezindten en alle leeftijden. De celliste is ervan overtuigd dat ze in hun eigen zap-Matthäus het verhaal hebben weten te vertellen. Het smaakt naar meer. Volgend jaar weer! - riep iedereen. ,,En dan graag langer. Moet je kijken wat voor ontwikkeling: van meezingen met een cd'tje naar een uitvoering met echte mensen." En misschien volgend jaar dus de full monty. ,,Zo trek je dus mensen de Matthäus Passion binnen."

Bezoek zelf de Matthäus