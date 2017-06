Deelnemers Alpe d'HuZes geschrokken van plotseling noodweer

De motorrijder begeleidde de renners op de berg. Vlak voordat het noodweer losbarstte werd hij geraakt door een zijdelingse bliksem. De man is volgens woordvoerster Kato Marijs van Alpe d'HuZes 'bij kennis, stabiel en niet in levensgevaar. ,,We zijn erg geschrokken, maar blij dat het goed met hem gaat.'' Volgens Marijs is de vrijwilliger naar het ziekenhuis gebracht voor een check.

Chaos

,,Het was hier een flinke chaos", zegt Kyra Jutten uit Zwolle. ,,Nadat het noodweer was losgebarsten, werd de tocht direct gestaakt. Ook mocht niemand meer met de fiets naar beneden. Dat was te gevaarlijk." De organisatie zette bussen in om deelnemers naar beneden te brengen. De fiets kan de volgende dag dan worden opgehaald. Jutten was donderdag actief als vrijwilliger. Haar schoonmoeder deed mee aan de tocht naar de top van Alpe d'Huez. ,,In bocht vier stuitte ze op een motorrijder die was getroffen door de bliksem en moest worden gereanimeerd. Ook gingen veel deelnemers onderuit door de modderstromen die ontstonden als gevolg van de hevige regenbuien

7Up

Karin Prins uit Hardenberg vormt met zes andere vrouwen uit die plaats het team 7Up. Allemaal zijn ze –zelf of via familie- geconfronteerd met de gevolgen van kanker. Het Hardenbergse gezelschap telt zestien mensen. ,,Er was wel een beetje paniek. Er reden opeens allemaal busjes, ik schrok ook echt, wij moesten halverwege stoppen. Ik hoorde een ambulance en heb toen even in de emotie mijn man Robert gebeld, die ook fietste. Hij was met de zesde afdaling net op tijd terug.’’ De impact van het Franse noodweer op de achterblijvers in Nederland werd Prins pas duidelijk toen ze eenmaal droog, tientallen berichten bleek te hebben gekregen met de vraag of ze veilig was. Wat bleek? De app waarop achterblijvers haar konden volgen gaf geen vooruitgang meer aan. Prins: ,,Verder was het echt, echt heel gaaf. We hebben ruim 26000 euro opgehaald met z’n zevenen. Vorig jaar bestraling nu alleen maar stralen.’’

Plotsklaps

Arte Westerbaan uit Koekange deed voor de derde keer mee aan Alpe d'Huzes. Op het moment dat het noodweer losbarstte, had hij de tocht naar boven al volbracht. ,,Het weer sloeg in een klap om", vertelt Westerbaan. ,,Ik heb wel eerder regen en onweer meegemaakt tijdens Alpe d'Huzes, maar dit was echt van een compleet andere orde. Het ging echt heel flink tekeer." Van de chaos die ontstond op de route naar de top van Alpe d'Huez, heeft Westerbaan weinig meegekregen. Wel heeft hij dikke modderstromen de berg af zien glijden. ,,En dat maakte het fietsen natuurlijk onmogelijk." Net als de andere deelnemers, werd ook Westerbaan verrast door het noodweer. ,,Dit was ook niet voorspeld. Maar ja, het blijven de Alpen. Daar kan het weer nou eenmaal snel omslaan." Ondanks alle chaos, kijkt Westerbaan terug op een geslaagde deelname. ,,Het blijft een bijzondere ervaring."

Saamhorigheidsrit

Stan Boons uit Tollebeek startte met zo’n 100 anderen net aan zijn laatste beklimming tijdens de zogenoemde saamhorigheidsrit toen het noodweer losbarstte. ,,Er was geen paniek, maar het was even heel penibel,’’ zegt Boons die bijkomt in de tent van de organisatie met een kop soep.Voordat de renners begonnen was het nog droog. ,,Ik heb er nog een foto van gemaakt omdat het er zo dreigend uit zag.’’ Niet veel later reden de fietsers in de stromende regen naar boven. Totdat ze in bocht vijf niet meer verder mochten van de organisatie. ,,We zijn toen een restaurantje ingelopen en hebben daar geschuild tot het ergste voorbij was.’’ In de regen is toen iedereen teruggekeerd naar het startpunt. ,,Superlangzaam en maximaal remmen. Maar eenmaal beneden zijn we heel goed opgevangen.’’ Rond acht uur werd het weer droog en is iedereen met bussen naar de onderkomens bovenop de berg gebracht.