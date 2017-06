Dikke Zwolse kerkuiltjes springen door hitte uit nestkastjes

,,Kennelijk gedijen veldmuizen goed in mei en juni, wat er zijn er veel. Kerkuilen jagen op ze als het schemert en als het donker is. In deze tijd van het jaar hebben ze maar kort de tijd. Toch lukt het heel goed, want tijdens het ringen troffen we in de nestkasten prooien aan waar de jongen nog geen belangstelling voor hadden. Kennelijk waren ze nog te vol."