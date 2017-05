Dit kun je doen op Hemelvaartsdag

Morgen is het Hemelvaartsdag. Ga je lekker dauwtrappen of ben je meer een avondmens? Er is genoeg te doen in de regio. Daarnaast belooft het een zonnige dag te worden, met een temperatuur van 21 graden. Een Zwolse weerman durft zelfs te 'garanderen' dat er geen druppel regen valt. Maar wat kun je allemaal doen? Wij hebben het op een rijtje gezet.

Dauwpop

Zin in een festival? Dan ben in Hellendoorn aan het goede adres. Met een line-up van Broerderliefde, Chef's Special en Doe Maar is er voor elk wat wils. Benieuwd welke optredens je niet mag missen? Bekijk hier de tips van organisator Frank Satink. Wees wel snel met een kaartje, inmiddels is meer dan 95% van de tickets verkocht. Via de website van Dauwpop kun je nog kaarten kopen voor 49 euro per stuk.

Dauwtrappen met de boswachter

Een oude traditie: dauwtrappen. Vroeger stonden mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur 's nachts op de grasvelden, het dauw zou zuiverend werken. Deze traditie leeft nog steeds. Wil je ook dauw op je voeten voelen? Maak op Hemelvaartsdag dan een extra lande wandeling op de Sallandse Heuvelrug, samen met de boswachter die alles verteld over deze traditie. De aanvangstijd is 5.00 uur, na de wandeling staat vanaf 7.30 uur een ontbijtbuffet klaar in het buitencentrum. De route loopt over zandpaden, het is daardoor niet toegankelijk voor mindervaliden.

De kosten zijn 19,50 euro per persoon,tickets kun je hier boeken.

Ook in Zwolle kun je vroeg op om te dauwtrappen. Bij de Vreugderijkerwaard kun je met een boswachter om 6.00 uur op pad. De wandeling is vijf kilometer lang. De kosten bedragen 23 euro per per persoon.

Zeepkistenrace in Apeldoorn

Volledig scherm © foto PR Voor de achtste keer vindt op Hemelvaartsdag het Skandia Zeepkistenrace Festival plaats. Met races, kofferbakverkopen en verschillende kraampjes is er genoeg te zien op de Mariastraat. Dit jaar is het festival uitgebreid met een theaterweide, gericht op kinderen. Naast de voorstellingen vind je daar kunst- en cultuuractiviteiten en verschillende workshops.

Zomerkriebels

Een nieuw woon- en lifestyle evenement in Bussloo: ZomerKriebels. Kijken, doen, genieten en proeven. Met verschillende demonstraties, adviezen, stylingtips en workshops kun je op Hemelvaartsdag (én de dag erna) genieten in Bussloo. Ook de Beestenbus van Ouwehands Dierenpark Rhenen is aanwezig.

ZomerKriebels is geopend van 11 tot 18 uur, entree kost 4,50 euro per persoon. Klik hier voor meer informatie.

Pre-bootfeest in het Paard

Het Bufhuis organiseert op Hemelvaartsdag het pre-bootfeest. In het studentencafé Het Vliegende Paard gaat vanaf 21.00 uur het dak eraf. De entree is gratis. Ook kun je tijdens het pre-bootfeest kaarten winnen voor het échte bootfeest,

Schalkhaar life

Voor de 17e keer wordt het dorpsfeest van Schalkhaar gehouden. Op Hemelvaartsdag gaat de kermis van start, die tot en met zondag blijft staan. Naast de kermis is er een wierertocht, een feesttent met terras en een zeskamp.

Kijk hier voor meer informatie.

Street Soccer

Een actie voor 3FM Serious Request: het Serious Street Soccer toernooi. Op twee velden bij het Marktplein in Apeldoorn kun je op Hemelvaartsdag kinderen en jongeren aanmoedigen bij het toernooi. Er wordt van 10.00 tot 17.30 uur gevoetbald. Inschrijven kan niet meer, maar aanmoedigen uiteraard wel.

Circus Renz

Volledig scherm Circus Renz Berlin © Ruben Schipper Circus Renz uit Berlijn is van start gegaan met de nieuwe Europatour, op Hemelvaartsdag is de show te bekijken in Dronten aan de Havenkade. Arcrobaten, clowns, jongleurs en vele dierenacts zijn tot en met maandag vijf juni te zien. Kijk hier voor meer informatie.