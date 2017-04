Docent Groene Welle laan uitgestuurd voor bezit kinderporno

Bij een 51-jarige docent van scholengemeenschap Groene Welle in Zwolle is kinderpornomateriaal gevonden. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart en de schoolleiding heeft de docent inmiddels ontslagen.

Begin maart liep de man tegen de lamp. Hij werd aangehouden en door de politie verhoord. ,,Zijn computer en andere gegevensdragers zijn in beslag genomen”, vertelt woordvoerder Wim de Bruin van het Landelijk Parket. ,,Het onderzoek is nog volop aan de gang. Op die gegevensdragers zijn foto’s en filmpjes met kinderporno aangetroffen. We verdenken hem van het in het bezit hebben van kinderpornografisch materiaal.”

Spijt

De docent heeft zelf bij de schoolleiding van Groene Welle gemeld dat hij verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek. ,,We zijn met hem in gesprek gegaan en hebben besloten dat onze wegen scheiden”, zegt Frida Hengeveld, bestuursvoorzitter van Groene Welle. ,,Hij vertelde ons dat hij privé iets doms had gedaan en daar ontzettend veel spijt van heeft. Veiligheid en respect zijn de kernwaarden van onze school. Daar past verdachte zijn in een strafrechtelijk onderzoek naar kinderporno niet bij. We zijn direct met hem gestopt.”

Misbruik

Het Landelijk Parket geeft aan dat er geen concrete verdenking bestaat dat de 51-jarige docent zelf kinderen misbruikt heeft. Dat stelt ook Hengeveld, die aangeeft dat de verdachte docent al een aantal jaren werkzaam was op de mbo-afdeling van Groene Welle. Daar zijn scholieren actief van zestien jaar en ouder. ,,Net als al onze docenten, beschikte ook hij over een verklaring omtrent gedrag", zegt Hengeveld. ,,We hebben intern onderzocht of er signalen zijn over incidenten met deze docent op onze school. Dat blijkt niet het geval. Komen er alsnog signalen, dan melden we dat direct bij de politie. We werken volledig mee en stellen alle middelen die de politie nodig heeft beschikbaar.”

Onrust voorkomen