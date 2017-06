Duo aangehouden na poging tot diefstal Zwolle

Solarauto legt 882 kilometer af, met dank aan uitbundige zon

21 juni Het Nuon Solar Team van de TU Delft heeft woensdag 882 kilometer afgelegd in 12 uur tijd op een testbaan in Lelystad. Voor het team, dat later dit jaar in Australië meedoet aan de jaarlijkse race met zonne-auto's, was het vooral een teamtest in de aanloop naar dit evenement.