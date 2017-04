Eind in zicht voor De nieuwe Bierton

Partycentrum De nieuwe Bierton zal nog voor de zomer haar deuren moeten sluiten. Het complex waarin de Bierton huist is opgekocht door vastgoedontwikkelaar Jansen Vastgoed BV, en dus is er geen plek meer voor de huidige huurder Theo Bakker.

De horecaman, die ook broodjeszaak SanThé in de binnenstad runt, huurt het pand sinds 2013. Een andere plek zoeken voor de Bierton is geen optie voor de uitbater. En dus komt er een eind aan een begrip in Zwolle-Zuid en omstreken. ,,Een hele generatie is hier opgegroeid. Wat zeg ik, twee misschien wel. Grote partijen konden altijd bij ons terecht, dat kan nu nog een paar maanden. Iets soortgelijks is er niet, dat verdwijnt nu uit de stad."

Verenigingen

Van de Nieuwe Bierton maken ook diverse verenigingen gebruik, om onder meer te kaarten, bridgen, schieten of carnaval te vieren. Volgens Chris Kranenburg, die het kaarten op maandagmiddag voor een man of veertig coördineert, kunnen deze verenigingen vanaf 1 juni niet meer hier terecht. ,,Die moeten allemaal nieuw onderdak vinden, jammer voor het verenigingsleven. Ik heb toevallig vandaag een gesprek bij de sporthal in Zuid, hopelijk kunnen we daar terecht."

Overname