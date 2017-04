Eis vijf maanden cel voor overval op Zwolse visboer

De beroving gebeurde op zaterdagavond, toen Timmerman na op de markt gestaan te hebben, zijn viskraam weer had neergezet bij zijn bedrijf. De mannen zouden hem opgewacht hebben. De politie had de twee al in het vizier toen ze aan het wachten waren in de buurt van de Veemarkt. Dit vanwege een 'onderbuikgevoel' en omdat de auto gesignaleerd stond. Toen de auto op hoge snelheid vertrok gingen de agenten er achteraan. Op de A28 werden de twee aangehouden. In de auto vonden ze het geld en de tas van de visboer.