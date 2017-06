'Enge hond' kan preventief onderzocht worden in Zwolle op gevaar voor omgeving

Het college van B en W van Zwolle schrijft in de beantwoording op schriftelijke vragen van Swollwacht dat begin 2017 het oude protocol is geëvalueerd en is 'geactualiseerd'. De lokale partij diende oktober vorig jaar al een motie in om te komen 'tot het opstellen van een protocol rondom bijtincidenten, dat duidelijkheid biedt over wat inwoners van Zwolle van hun gemeente mogen verwachten als een bijtincident heeft plaatsgevonden'. De vragen die Swollwacht vorige maand in vervolg daarop stelde, waren mede naar aanleiding van een bijtincident waar het blinde hondje Milou weliswaar gehavend maar levend uit kwam en een eerder bijtincident waarbij teckel Woutertje het niet overleefde.

Volgens het protocol wordt bij een melding van een potentieel 'gevaarlijke hond' eerst beoordeeld of een onderzoek door de gemeente nodig is. Als dat zo is, komt er 'in ieder geval' een expert van de gemeente of politie op bezoek. 'Als dat geen duidelijk beeld oplevert wordt eventueel ook een buurtonderzoek uitgevoerd', staat in het protocol. 'Indien de inschatting is dat de hond potentieel gevaar oplevert, kan deze hond aangemerkt worden als gevaarlijke hond zoals beschreven in artikel 2.59 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)'. Dat betekent niet dat er dan een 'kortaanlijnplicht of muilkorfgebod' geldt. De eigenaar krijgt het advies om een cursus te volgen.