Engelsman nog vast voor cold case Zwolle

Hond in beslag genomen na doodbijten hondje

18:02 Een hond die afgelopen maandag in de Zwolse Aa-landen een Maltezer leeuwtje doodbeet, is in beslag genomen. Wat er met de hond gaat gebeuren staat nog niet vast. De politie onderzoekt de zaak en bekijkt ook of er eerder incidenten met deze hond zijn geweest. In overleg met het openbaar ministerie valt dan een definitief besluit. Er zijn drie mogelijkheden: terug naar de eigenaar, herplaatsing bij iemand anders of afmaken.