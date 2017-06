De 39-jarige Engelsman die nu opgepakt is kwam in beeld doordat zijn DNA-profiel matchte met DNA dat destijds na de overval was aangetroffen. De man is in Engeland aangehouden en woensdag uitgeleverd aan Politie Oost-Nederland.

Enschede

De politie heeft in 2003 een uitgebreid onderzoek ingesteld waarbij zij ook via de media aandacht heeft gevraagd voor deze zaak. In 2014 kwam een verdachte in beeld na een match met een DNA-profiel uit de DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut. Vervolgens zijn sporen opnieuw onderzocht door het Cold Caseteam Oost-Nederland. Dat leidde tot de aanhouding van een 34–jarige man uit Enschede. Hij is in eerste instantie vrijgesproken, maar het OM heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak.