Enorme treinopstopping dreigt maandag tijdens staking op station Zwolle

Files van treinen kunnen maandagochtend tussen vijf en negen uur ontstaan in Zwolle en Den Haag Centraal. De vakbond FNV Spoor roept haar leden op om in dat tijdsbestek alleen treinen binnen te laten rijden in beide stations en ze niet te laten vertrekken.

Een woordvoerder van de FNV bevestigt dat dit kan leiden tot enorme opstoppingen in zowel Zwolle als Den Haag Centraal. Want ook treinen met werkwillende personeelsleden aan boord kunnen daar vastlopen, omdat ze door andere geblokkeerd worden. De kans is groot dat dit leidt tot een complete chaos.

Hinder

De NS vindt het vervelend dat de reizigers maandag hinder van de acties zullen ondervinden. ,,We zullen er alles aan doen om de hinder voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken, onder meer met het verstrekken van reisinformatie.’’

Het spoorbedrijf kiest er intussen wel voor om een afwachtende houding aan te nemen. Er liggen volgens een woordvoerder geen draaiboeken klaar om eventueel extra bussen in te zetten.

Dat kan ertoe leiden dat de chaos compleet wordt. De kans is groot dat reizigers stranden op het knooppunt Zwolle, want een andere spoorroute is er niet in de richting van noordelijk Nederland en vice versa. ,,Wij kijken maandag eerst hoe groot de actiebereidheid is van de FNV-leden en wat voor gevolgen dat heeft’’, meldt de woordvoerder. ,,Daar stemmen wij vervolgens ons beleid op af.’’

Dubbeldekkers

De actievoerende werknemers willen naar eigen zeggen dat NS weer meebiedt op de concessies voor regionale lijnen, stopt met de werkgelegenheid uit de regio’s weg te halen en de werkgelegenheid van de winkels en horeca op stations in eigen beheer houdt. Ook willen de NS-werknemers dat hun werkgever twee conducteurs inzet op alle dubbeldekkers.