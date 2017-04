Enschedees biertje met koffie- en chocoladesmaak in top 3 van Nederland

Supertrots zijn ze bij Stanislaus Brewskovitch Craft Beer in Enschede. Hun biertje All Black is bij de Dutch Beer Challenge 2017 verkozen tot de op drie na beste. En dat bij de allereerste deelname van de zaak aan dé bierwedstrijd van het jaar. ,,We zijn vorig jaar mei begonnen."

Het personeel van de vestiging aan De Heurne in Enschede is overdonderd. ,,We wisten al dat we goed waren in (speciaal)bier drinken, maar dat we als brouwer binnen een jaar al een dergelijke gerenommeerde prijs zouden winnen, hadden we niet verwacht", reageren de brouwers enthousiast in een persverklaring.

Donker bier

Craft Beer won een Bronze Medal Award. ,,Dat wil niet zeggen dat je de nummer drie bent. Je wint die award als jouw biertje een bepaald aantal punten scoort. In onze categorie zijn één gouden award uitgereikt en twee zilveren. Daarna kwamen wij", vertelt Enschedeër Rocco Chin (46) van de brouwerij.

Craft Beer, dat ook een locatie heeft in Zwolle, won de prijs in de categorie stout/porter. Chin: ,,Dat zijn hele donkere bieren die zijn gemaakt op basis van gebrande mouten. Een hele bekende 'stout' is Guinness. Onze All Black is heel 'hoppig'. De naam hebben we afgeleid van het rugbyteam uit Nieuw-Zeeland: The All Blacks. Alle hoppen in ons biertje komen uit dat land."

Koffie- en chocoladetinten

Een All Black bevat 7,5 procent alcohol en smaakt behalve naar bier naar, echt waar, koffie en chocolade .,,Ja, er zitten tonen van die smaken in verwerkt. Dat proef je. Maar door al die hoppen is het bier ook vrij bitter. Het is dus wel écht bier."

Dat proefden ook alle keurmeesters. ,,Dat waren er liefst 31", aldus Chin. "Daarvan kwamen er 21 uit Nederland en tien uit het buitenland, onder wie één helemaal uit China."

Brouwerij Othmar

Niet alleen het bier van Craft Beer viel in de prijzen. Het Rauchbier van de Ootmarsumse Bierbrouwerij Othmar werd bekroond met een zilveren award.