Explosieve groei lijkschouwingen door twijfels bij overlijden

Flevoland spant de kroon met 53 procent meer lijkschouwingen dan twee jaar eerder. Maar ook in de GGD-regio Noord- en Oost-Gelderland, waaronder Zutphen, Apeldoorn en de Veluwe vallen, is de toename met 31 procent fors.

Vorig jaar

In 2016 werden er 465 lijkschouwingen uitgevoerd. In de regio IJsselland, waar onder meer Deventer, Zwolle en Hardenberg bij horen, groeide het aantal lijkschouwingen sinds 2014 met 17 procent tot 428.

Als er twijfels bestaan of iemand wel een natuurlijke dood is gestorven, wordt er een schouwarts van de GGD bijgehaald. Die moet vaststellen wat de doodsoorzaak is en of het om een natuurlijk of niet natuurlijke dood gaat. Meestal gebeurt dit samen met de politie.