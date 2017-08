Fashionista's kunnen eindelijk los in Zwolse Zara

Modeliefhebbers uit Zwolle en omgeving kunnen eindelijk hun hart ophalen in de nieuwe Zara in de Zwolse binnenstad. Donderdagochtend om klokslag tien uur opende het 29e filiaal van de Spaanse modeketen. ,,Het lijkt iets minder hip dan die in Amsterdam."

Isabel Homan en Josefien Klaseboer (allebei 13) uit Zwolle staan donderdagochtend vroeg onder een afdakje in de Diezerstraat. Over tien minuten opent de winkel, en zij zullen een van de eersten zijn die de Zwolse collectie met eigen ogen mogen aanschouwen. Om hen heen staan vooral de Spanjaarden van het bedrijf zelf, en een paar andere fashionista's die ook met smart wachten op de opening. Josefien: ,,Ik had gedacht dat het wel wat drukker zou zijn." Isabel vult aan:,,En er zijn ook niet zoveel kinderen. Fijn, dan hebben wij die afdeling voor ons alleen." Bij de Primark stonden ze overigens niet in de rij toen die met veel bombarie werd geopend, zegt Isabel. ,,Veel te druk. Toen zijn we gewoon een paar dagen later gegaan." Of ze nog iets speciaals op het oog hebben? ,,Ik denk dat we gewoon een uur gaan rondlopen."

Groot

Dat moet geen probleem zijn. De Zara in Zwolle heeft een verkoopoppervlakte van zo'n 3.800 vierkante meter verdeeld over twee verdiepingen. Er is kleding voor vrouwen, mannen, tieners en kinderen. Ook zit naast het enorme pand het enige filiaal van Zara HOME buiten de Randstad.

Moderosa