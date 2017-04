Fietscoach Armand leidt fietsenchaos Melkmarkt in goede banen

“Mevrouw, u mag uw fiets hier niet stallen”, spreekt hij een vrouw, die vlak voor de Primark haar fiets parkeert, vriendelijk aan. Ze moppert een beetje, maar gaat haar fiets dan toch verplaatsen. “Het valt me reuze mee”, zegt Kösters, die koud een week de functie bekleedt. “Ik was vooraf een beetje huiverig voor de reacties. Bang dat mensen deze functie niet zouden respecteren. Ik heb maar drie boze mensen getroffen, twee oudere dames en een, laten we het een bovenmodale pensionaris noemen. Maar ik krijg eigenlijk heel veel respect en juist van jongeren. Dan zeggen ze heel beleefd: ‘Tuurlijk meneer, ik zet de fiets meteen weg’. En, dat mag ook wel gezegd worden: ook Antilliaanse en Turkse jongeren volgen mijn aanwijzingen meteen op.”

Zondvloed

Toch is de Fietscoach wel overvallen door de massaliteit van al die fietsen. “Aan het begin van de week leek het wel de zondvloed. Ik voelde me net Mozes die ruim baan moest maken”, lacht hij. “We kampen nu wel met een zestal overlastplekken.” Vooral de hoek van de Oude Vismarkt en de Diezerstraat blijft een probleemgebied, maar afgelopen week was hij continu bezig om de doorgang tussen de terrassen van McDonald’s en Vito’s fietsvrij te houden. En het linkerdeel voor de Primark waar juist niet geparkeerd mag worden (aan de rechterkant zijn met witte strepen parkeervakken aangebracht, red.) is ook nog een probleemgebied. “Maar er staan borden bij het puntje Diezerstraat en vlak voor de Vier Jaargetijden waar duidelijk op staat dat het verboden is te fietsparkeren. Die vallen vandaag en morgen (zaterdag is ook een marktdag voor de Melkmarkt, red.) alleen niet op tussen de marktkramen.”

Radicale dagen