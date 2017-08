Fietser gewond bij aanrijding in Zwolle

Zwolse ouderen krijgt zorg- en wooninspecteur op bezoek

3:00 Zwolse ouderen krijgen binnenkort vrijwilligers over de vloer die met ze in gesprek gaan over zorg of hulp die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen. In de wijk Aa-landen wordt volgende maand gestart met een proef.