Filemon Wesselink richt minimuseum in op station Zwolle

Presentator Filemon Wesselink uit Zutphen richt eind september een minimuseum in op station Zwolle. Het museum is onderdeel van een project van het Nationaal Museum van Wereldculturen.

Het Nationaal Museum van Wereldculturen organiseert de komende tijd vijf tentoonstellingen door heel Nederland om hun werk te laten zien. ,,We hebben met het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum voor Volkenkunde, waarmee we samen het Nationaal Museum voor Wereldculturen vormen, een grote hoeveelheid aan kunst in ons depot. We vinden het jammer dat niemand dit ziet, vandaar dat we het met tentoonstellingen op stations in Leiden, Arnhem, Utrecht, Zwolle en Amsterdam willen laten zien", legt Karin Flierman, woordvoerder van het Nationaal Museum van Wereldculturen, uit.

De tentoonstellingen worden per locatie samengesteld door een bekende Nederlander. In Zwolle is dat presentator Filemon Wesselink. ,,We hebben hem gevraagd deel te nemen aan dit project, omdat hij interesse heeft voor kunst, geïnteresseerd is in verschillende culturen en nieuwe dingen wil ontdekken."

Zwolle in plaats van Zutphen

Het museum heeft bewust voor Zwolle als locatie gekozen en niet voor Zutphen, waar Wesselink vandaan komt, omdat het station een groot bereik heeft. ,,Zwolle ligt natuurlijk erg centraal en er komen dagelijks veel mensen. Ook moet er op het station een wachtruimte zijn die geschikt is voor de tentoonstelling", stelt ze.

Het thema van de tentoonstelling die Wesselink heeft samengesteld is vrouwen en vruchtbaarheid. ,,De tentoonstellingen gaan over mondiale thema's en daar hoort dit ook bij. Je ziet bijvoorbeeld beeldjes van beschermheiligen of een vruchtbaarheidsamulet dat geluk moet brengen ", verklaart Flierman.