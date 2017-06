Flevoland is dol op chocolade, Overijssel houdt van kaas

Flevoland heeft de chocoladesmaak te pakken. Overijssel is dol op kaas. Gelderland laat een opvallende daling aan natuurvoedingswinkels zien. Dat blijkt uit cijfers die het CBS woensdag publiceerde. Zij onderzochten de toename en afname van speciaalzaken in etenswaren over de laatste tien jaar.

Landelijk stijgt het aantal kaaswinkels. Poeliers komen nauwelijks meer voor. En ook al daalt het aantal zelfstandige slagerswinkels, met bijna 13 winkels per 100.000 inwoners komen die verreweg het meeste voor. Veel meer dan bakkers, met 7.3 op de tweede plaats.

Dat zijn een paar opvallende uitkomsten van het onderzoek dat het CBS woensdag publiceerde. Zij zetten de ontwikkelingen op een rij van de opening en sluiting van zelfstandige slagers, bakkers, viswinkels, groentezaken, chocoladewinkels, kaaswinkels, natuurvoedingswinkels en winkels in buitenlandse voedingsmiddelen.

Kaas

Regionaal vallen ook een aantal dingen op. De landelijke stijging aan kaaswinkels is in Overijssel nog een stuk sterker. Tien jaar geleden scoorde Overijssel met 2,7 winkels ruim onder het landelijke gemiddelde van 3,1. Anno 2017 bestaan er juist een stuk meer kaaswinkels: 4,4 tegen landelijk 3,5. Een verklaring kon het CBS niet geven. Woordvoerder Marjolijn Jaarsma van het CBS: ,,Ons onderzoek is gebaseerd op de cijfers die de Kamers van Koophandel verstrekte over de sluiting en opening van winkels. We kunnen alleen maar gissen naar de reden."

Chocolade

Een vergelijkbaar beeld geven de chocoladewinkels in Flevoland. Deze speciaalzaken in chocolade en suikerwerken kwamen tien jaar geleden maar 2,7 keer voor (landelijk 3,7) terwijl er nu 3,7 winkels voornamelijk snoep en chocolade verkopen. En dat terwijl het aantal landelijk afnam naar 3,5.

Natuurvoeding

Gelderland gaat niet mee in de landelijk stijging in natuurvoedingswinkels. Integendeel. Terwijl het aantal in tien jaar landelijk gegroeid is van 3,5 naar 3,9 is het aantal speciaalzaken in Gelderland een stuk gedaald. Van 4,4 in 2008 naar 3,7 nu.

Ook daalde in deze provincie het aantal winkels in buitenlandse voeding tegen de landelijke trend in. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld ook de Italiaanse delicatessenwinkels.

Detailhandel Nederland

Een verklaring kan ook Detailhandel Nederland niet geven. Woordvoerder Nynke Wiersma: ,,Wij herkennen de trend die uit dit onderzoek naar voren komt. Dat heeft volgens ons vooral te maken met de behoefte aan kwaliteit en het persoonlijk advies dat klanten in speciaalzaken kunnen krijgen."